F1, Hamilton nervoso in radio insulta Sainz ma crede sia Albon. Verstappen urla di gioia, Bozzi applaude Leclerc

Team radio bollente quello di Lewis Hamilton che si lamenta per l'impeding di Sainz scambiandolo per Albon mentre Verstappen urla di gioia per la pole e Leclerc si prende i complimenti del suo ingegnere di pista

Da una parte la gioia di Verstappen per una pole stratosferica, dall’altra la rabbia e la delusione di Hamiltion per una qualifica complicata. Nel mezzo la soddisfazione di Leclerc per aver tirato fuori il meglio da una SF-25 ostica e quanto mai scorbutica. Questo in sintesi il panel dei team radio delle qualifiche del Gran Premio del Giappone che ha visto un tempo straordinario di Max beffare le McLaren ma anche una Ferrari dai due volti: quarto con Charles e ottava con Lewis che ha dato segni di nervosismo specie quando in Q2 Sainz lo ha rallentato finendo indagato per impeding. Carlos per questo motivo è stato penalizzato di tre posizioni in griglia

GP Giappone: Max fa la pole, esplode la gioia

Una pole al Max, è proprio il caso di dirlo. L’olandese ha piazzato un giro fantasmagorico a Suzuka beffando le McLaren che sono state davanti per tutto il week end, almeno prima del Q3. Verstappen ha fatto la pole numero 41. Diversa da molte perchè di puro manico, da vero campione assoluto capace di andare oltre gli evidenti limiti della monoposto come dimostrano le difficoltà dello stesso Tsunoda che ha fatto meglio di Lawson nelle prime due qualifiche ma comunque eliminato in Q2.

Una volta certificata la pole Max sempre mite nelle esultanze è esploso nel team radio con suo ingegnere di pista Lambiase.

Radio, Hamilton inveisce contro Sainz ma pensa sia Albon

Non sono state delle grandi qualifiche per Lewis Hamilton. Il 7 volte campione del mondo ha chiuso solamente ottavo staccato non solo dalla pole di Verstappen ma anche dal compagno di scuderia Leclerc quarto e battuto da entrambe le Mercedes, sua ex monoposto, così come dal rookie Hadjar con la Racing Bulls.

Hamilton ha parlato poco o nulla nel team radio con Riccardo Adami che gli ha dato la posizione subito dopo il traguardo. Mentre si è lamentato con la Williams che gli ha fatto impeding sul finire del Q2 facendogli abortire il giro buono e per fortuna che Lewis si era già qualificato per il Q3. Curioso che l’inglese nel team radio ha indicato in Albon l’autore dell’impeding quando invece si trattava di Carlos Sainz poi penalizzato di tre posizioni in griglia di partenza.

Sainz accusa il team e si scusa

Nel team radio subito dopo l’impeding su Hamilton, Carlos Sainz ha chiesto conto al suo ingegnere di pista Gaetan Jego. Lo spagnolo si è poi scusato nelle interviste: “Nessuno mi aveva avvisato [di Hamilton] e ho sorpassato un sacco di auto nel mio giro lanciato e pensavo che Hamilton fosse uno di quelli, così come la squadra. Quindi, all’inizio della prima curva non mi è stato detto che si stava preparando a spingere. Inoltre, pensavo che la sessione fosse già finita, ma dovevano essere rimasti alcuni secondi e lui ha iniziato il giro. È chiaro che non sono stato avvisato”

Sainz : “Cosa è successo ad Hamilton alla curva 1?”

: “Cosa è successo ad Hamilton alla curva 1?” Jego: “Non ne sono sicuro, daremo un’occhiata quando tornerai”

Leclerc soddisfatto, i complimenti di Bryan Bozzi

Chi è riuscito ad andare oltre anche i limiti della monoposto è stato Charles Leclerc che ha tirato fuori uno dei suoi giri, in pratica ha fatto il Verstappen della situazione, centrando il 4° posto rifilando la paga ad Hamilton. Appena tagliato il traguardo arrivano i complimenti del suo ingegnere di pista Bryan Bozzi e Leclerc commenta il Q3: