F1, GP Monza, vince Verstappen davanti a Leclerc: la safety car rovina gli ultimi giri

11-09-2022 16:27

Super Max Verstappen vince il Gran Premio d’Italia, nello storico Autodromo di Monza, 16° appuntamento del Mondiale F1 2022. Grandissima gara dell’olandese della Red Bull che, partito in settima posizione, riesce comunque a portarsi davanti a tutti al traguardo. Secondo posto per Charles Leclerc, che ci ha provato ma niente ha potuto contro l’Olandese Volante. Terza la Mercedes di George Russell.

Peccato davvero per Carlos Sainz, quarto ma che sarebbe potuto anche arrivare a podio se non fosse stato per le problematiche finali. Infatti, la McLaren di Daniel Ricciardo si è piantata in pista e non si riusciva a toglierla da li, e quindi è entrata la safety car. C’è stata parecchia confusione appunto con la safety car, che non è riuscita a trovare Verstappen in pista e ha demolito il gruppo. C’è stata una gestione sbagliatissima della situazione, è la gara è tristemente finita proprio dietro safety car.

Questo dunque non ha permesso a Sainz di prendere Russell e finire terzo a podio, nonostante una gara davvero pazzesca dell’iberico, partito 18° e protagonista di tantissimi sorpassi stupendi. I fischi di Monza all’inizio dell’ultimo giro sono la prova lampante della brutta figura della federazione internazionale in questa situazione.

Dunque Sainz quarto, poi Lewis Hamilton davanti alla Red Bull di Sergio Perez, che non ha disputato una gran gara nonostante una macchina davvero competitiva. Settimo Lando Norris, poi Gasly, De Vries e Zhou.

Davvero brutto questo finale, poco rispetto per la marea rossa di Monza, con Giacomo Agostini a sventolare una bandiera a sacchi che però ha perso molto di significato.

L’ordine di arrivo del GP di Monza:

1 Max Verstappen 53 1h 20′ 27.511

2 Charles Leclerc 53 + 2.446

3 George Russell 53 + 3.405

4 Carlos Sainz Jr 53 + 5.061

5 Lewis Hamilton 53 + 5.380

6 Sergio Pérez 53 + 6.091

7 Lando Norris 53 + 6.207

8 Pierre Gasly 53 + 6.396

9 Nyck de Vries 53 + 7.122

10 Guanyu Zhou 53 + 7.910

11 Esteban Ocon 53 + 8.323

12 Mick Schumacher 53 + 8.549

13 Valtteri Bottas 53

14 Yuki Tsunoda 53

15 Nicholas Latifi 53

16 Kevin Magnussen 53

17 Daniel Ricciardo 45

18 Lance Stroll 39

19 Fernando Alonso 31

20 Sebastian Vettel 10

La classifica Mondiale dopo Monza:

1 Max Verstappen Red Bull 309

2 Charles Leclerc Ferrari 204

3 Sergio Perez Red Bull 200

4 George Russell Mercedes 185

5 Carlos Sainz Ferrari 183

6 Lewis Hamilton Mercedes 156

7 Lando Norris McLaren 82

8 Esteban Ocon Alpine 64

9 Fernando Alonso Alpine 51

10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46

11 Kevin Magnussen Haas 22

12 Pierre Gasly AlphaTauri 22

13 Sebastian Vettel Aston Martin 20

14 Daniel Ricciardo McLaren 19

15 Mick Schumacher Haas 12

16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 11

17 Guanyu Zhou Alfa Romeo 6

18 Alexander Albon Williams 4

19 Lance Stroll Aston Martin 4

20 Nyck De Vries Williams 2

21 Nicholas Latifi Williams 0