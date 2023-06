F1, GP Spagna: le caratteristiche e i record della pista

L'anno scorso ha vinto Verstappen e quest'anno il pilota olandese è ancora il favorito.

03-06-2023 13:53

La F1 è pronta a dare nuovamente spettacolo: si resta in Europa dopo Monaco col GP di Spagna. Dopo le libere è giunto il momento delle qualifiche e domani della gara. Le Ferrari cercano riscatto dopo i risultati poco soddisfacenti di Montecarlo ma dovranno vedersela contro lo strapotere della Red Bull, favorita come sempre. Occhio anche al padrone di casa Alonso, che sta dimostrando di essere tra i migliori con la sua Aston Martin.

Il tracciato si trova a 20 Km a nord-est di Barcellona, venne inaugurato in occasione dei Giochi del 1992 e dal 1991 ospita il GP di Formula 1. Presenta 16 curve ed è una delle piste più conosciute del campionato e continua ad essere considerata una delle migliori per valutare il bilanciamento di una monoposto. Il tracciato del Circuit de Catalunya-Barcelona presenta ora due rettilinei e 14 curve totali. Il punto più critico è in curva 10, dove le monoposto passano dai 298 km/h a 117 km/h in appena 112 metri percorsi in 2,2 secondi con i piloti che sono soggetti a 3,9 G di decelerazione.

Come già su è visto nelle prove libere un grande protagonista sarà il tempo. Il meteo a Montmelò è molto instabile e può cambiare rapidamente. Si attende pioggia sia per le qualifiche che per la gara di domani. In caso di perturbazioni tutto può accadere in pista.

L’anno scorso il GP di Spagna è stato vinto da Max Verstappen con la sua Red Bull. Il record di vittorie su questa pista è condiviso tra una leggenda del passato e una del presente: i sette volte campioni del mondo Michael Schumacher e Lewis Hamilton hanno trionfato sei volte in questa pista. La scuderia ad aver vinto più volte in Catalogna invece è la Ferrari con otto sigilli.