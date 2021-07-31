F1, GP Ungheria: Lewis Hamilton davanti nelle ultime libere

Ancora Lewis Hamilton e la Mercedes davanti a tutti nella terza e ultima sessione di prove libere sul circuito dell’Hungaroring. Il sette volte campione del mondo ha preceduto di 88 millesimi l’olandese della Red Bull e leader del mondiale Max Verstappen e di 229 il finlandese suo compagno di squadra Valtteri Bottas. quarta e quinta a 671 e 694 millesimi le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Ecco la classifica.
1. Lewis Hamilton MERCEDES 1’16″826
2. Max Verstappen RED BULL-HONDA +0″088
3. Valtteri Bottas MERCEDES +0″229
4. Carlos Sainz FERRARI +0″671
5. Charles Leclerc FERRARI +0″694
6. Lando Norris MCLAREN-MERCEDES +0″946
7. Sergio Perez RED BULL-HONDA +1″091
8. Daniel Ricciardo MCLAREN-MERCEDES +1″116
9. Fernando Alonso ALPINE-RENAULT +1″166
10. Lance Stroll ASTON MARTIN-MERCEDES +1″224
11. Pierre Gasly ALPHATAURI-HONDA +1″289
12. Esteban Ocon ALPINE-RENAULT +1″348
13. Sebastian Vettel ASTON MARTIN-MERCEDES +1″409
14. Yuki Tsunoda ALPHATAURI-HONDA +1″635
15. Kimi Raikkonen ALFA ROMEO-FERRARI +1″857
16. George Russell WILLIAMS-MERCEDES +1″968
17. Nicholas Latifi WILLIAMS-MERCEDES +1″995
18. Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO-FERRARI +2″287
19. Mick Schumacher HAAS-FERRARI +2″580
20. Nikita Mazepin HAAS-FERRARI +3″107
OMNISPORT | 31-07-2021 13:45