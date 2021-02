F1, Grosjean: “E’ troppo presto per parlare dei miei progetti”

La paura è alle spalle, ma quanto successo due mesi fa in Bahrain, durante lo spettacolare incidente in pista, rimane impresso nella mente di Romain Grosjean. Solo di recente, il pilota svizzero, ha deciso di postare sui social una foto per mostrare la condizione delle sue mani dopo le ustioni e l’intervento.

Ho pubblicato delle foto quando ho deciso che le mie mani erano quasi presentabili”, ha dichiarato a RMC.

“Ci sono stati dei momenti difficili dove ho visto delle parti del mio corpo che non volevo necessariamente vedere. Però sto recuperando. È ancora doloroso e manterrò alcune cicatrici, ma onestamente non ho intenzione di lamentarmi. In realtà, se fossi rimasto seduto tra le fiamme per 28 secondi e non avessi avuto una sola cicatrice, sarei rimasto deluso (ha scherzato Grosjean)“.

Uno sguardo anche sul futuro in Indycar sul quale l’ex pilota di F1 ha voluto fare chiarezza: “È ancora troppo presto per dirlo, ma quello che è certo è che mi sento pronto per ricominciare a correre. Sono tentato da molti progetti: Le Mans, gli USA e la Parigi-Dakar”.

OMNISPORT | 01-02-2021 11:23