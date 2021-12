F1, Hamilton (1°): "Orgoglioso di Bottas, Jeddah pista incredibile"

04-12-2021 20:23

Altra serata da ricordare per Lewis Hamilton, che in Arabia Saudita, sul suggestivo tracciato di Jeddah, trova la pole position numero 103 in carriera. Una qualifica magnifica, perfetta, conclusa davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas e al contender per il titolo Max Verstappen. Ricordiamo comunque che Verstappen, prima di schiantarsi contro le barriere, stava girando 4 decimi più rapido del best crono di Hamilton nel suo giro lanciato.

Proprio questo non fa altro che aumentare il successo di Lewis, ben consapevole della forza della Red Bull:

“La Red Bull qui è qualcosa di speciale, sono grato di quanto abbiamo ottenuto oggi. A livello di passo gara, per quanto abbiamo visto tra venerdì ed oggi siamo molto vicini, loro hanno messo a posto qualcosa a livello di assetto. Domani la lotta sarà parecchio ravvicinata, ma sia io che Valtteri siamo sul pezzo”.

Ottima lavoro anche per Valtteri Bottas, cosa che Lewis non manca di ricordare:

“Abbiamo lavorato tantissimo con la simulazione e con l’assetto: Valtteri è il miglior compagno che abbia mai avuto, abbiamo lavorato alla ricerca del miglior set-up e per portare la monoposto nelle condizioni che volevamo”.

Infine un commento anche sulle due giornate di prove e sulla pista di Jeddah, un vero gioiello della velocità:

“La pista è davvero complicata, però! Davvero incredibilmente tecnica e complessa, è straordinario quello che hanno costruito. Siamo stati molto veloci durante le prove libere, ma nelle PL3 ed in qualifica abbiamo sofferto, ci mancava qualcosa sia a livello di passo che nell’utilizzo della gomma. La doppietta ci rende fieri, sono orgoglioso del lavoro dei ragazzi e di Valtteri”.

