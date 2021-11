F1, Hamilton: "Contatto con Verstappen? Ho cambiato idea"

18-11-2021 17:37

In vista del prossimo GP di F1, Lewis Hamilton è intervenuto in conferenza stampa e ha esordito parlando dell’ultima gara: “Il weekend brasiliano è stato durissimo, pieno di forti emozioni, ma siamo sempre rimasti uniti come una squadra e abbiamo ottenuto un risultato eccellente. Il contatto con Verstappen? Certo che ho rivisto quel momento con Max, ovviamente la penso in modo leggermente diverso ora che ho avuto modo di prendere visione di tutte le registrazioni. Ma, sinceramente, non spreco le mie energie su quello che è successo in Brasile oppure se Max debba essere condannato o meno. Sono completamente concentrato su come dare il massimo qui in Qatar”.

Nel frattempo si aspetta la decisione della Fia sul contatto. Mercedes e Red Bull non combattono solo la domenica ormai e Hamilton dice la sua: “Credo che questo sia il nostro sport, è un duello dentro e fuori la pista. Non voglio che questo possa diventare dannoso per la nostra sfida. Dobbiamo restare rispettosi”.

Sulla prossima gara di Losail, Hamilton chiude ammettendo: “Cosa mi aspetto da questo weekend? Come si è visto in tutto il 2021 va bene alcune volte, meno in altre. Non sono davvero sicuro di cosa aspettarmi da questa pista. Non so quasi nulla dei vari tracciati – sorride –. Ho fatto appena otto giri al simulatore, dopo sei sapevo quello che mi interessava. Non faccio una passeggiata sulle piste dal 2010, penso che non mi serva a niente”.

OMNISPORT