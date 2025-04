F1, Hamilton impreca in radio: "Cavolo, accidenti". La foto post qualifiche più virale di quella con Jennifer Lopez

Ancora un'altra delusione da Hamilton che non va oltre il 7° tempo in qualifica in Arabia, i suoi team radio raccontano tutta la frustrazione dell'inglese mentre le immagini lo hanno colto salutare Jennifer Lopez ma anche guardare impotente il monitor dei tempi

Impietrito davanti al monitor dei tempi. E’ l’immagine che sta diventando virale. Mostra un Lewis Hamilton inerme e sconsolato guardare quei decimi, tanti, tantissimi, troppi, che lo separano dalla pole di Verstappen ma anche dallo stesso Leclerc dopo le qualifiche del Gran Premio di Arabia chiuse al settimo posto dall’inglese della Ferrari che proprio non riesce a uscire dal torpore che sembra averlo avvolto. Lo si capisce anche dalle imprecazioni nei team radio con Riccardo Adami. E la sua immagine di fine qualifiche diventa più virale in rete della foto postata in compagnia di Jennifer Lopez.

Hamilton settimo in qualifica, distacchi abissali

Senza guizzo, con una difficoltà incredibile a trovare la velocità. Incapaci di trovare la messa a punto di un cavallino imbizzarito che proprio non ne vuole sapere di farsi domare dal fantino inglese. E con essa la famosa finestra di utilizzo delle gomme. Hamilton chiude settimo le qualifiche. Laddove si è salvato due volte dal taglio sia in Q1 che in Q2. Robe di centesimi, millesimi. Mentre sono decimi quelli beccati da Verstappen in pole, quasi un secondo, e da Leclerc, mezzo secondo, il suo compagno che ha chiuso quarto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lewis, i team radio della disperazione

Tutta la frustrazione di Lewis Hamilton la si era percepita già nelle fp3 con la prima imprecazione quando il suo ingegnere di pista Riccardo Adami gli ha ricordato il distacco e i punti dove perdeva dai migliori, quel maledetto primo settore dove la Ferrari in generale, anche Leclerc, fa una fatica maledetta.

Hamilton : “Quanto sono indietro per settore?”

: “Quanto sono indietro per settore?” Adami : “Sette decimi nel primo settore. Quattro decimi nel secondo settore.”

: “Sette decimi nel primo settore. Quattro decimi nel secondo settore.” Hamilton: “Cavolo…”

Hamilton : “Dove sono i 7 decimi?”

: “Dove sono i 7 decimi?” Adami: “Principalmente curva 4.”

Poi arrivano le qualifiche. Hamilton continua a faticare, come detto, si salva per il rotto della cuffia dall’eliminazione sia in Q1 che in Q2 ma chiude solo settimo. E allora arriva un’altra imprecazione anche se alla fine del Q3 quando Adami gli comunica la posizione Lewis si chiude nel mutismo più assoluto.

Adami : “P9.”

: “P9.” Hamilton : “ Accidenti ragazzi! Quanto siamo lontani?”

: “ Quanto siamo lontani?” Adami : “Mezzo secondo a Verstappen. Tre decimi nel primo settore a Verstappen. Secondo settore sicuro e un decimo nell’ultimo settore.”

: “Mezzo secondo a Verstappen. Tre decimi nel primo settore a Verstappen. Secondo settore sicuro e un decimo nell’ultimo settore.” [Hamilton chiude il Q3 al 7° posto]

Hamilton : “Dove siamo?”

: “Dove siamo?” Adami : “P7. Verstappen leader”

: “P7. Verstappen leader” [Hamilton non dice nulla]

La foto con Jennifer Lopez e poi sconsolato davanti al monitor tempi

Due immagini dello stesso week end, della stessa giornata, a poche ore di distanza l’una dall’altra. C’è tutto Hamilton in due scatti che stanno diventando virali in rete. La prima è l’immagine di Lewis che come tanti si è fatto una foto con Jennifer Lopez che oggi ha illuminato con la sua tuta rosa il paddock di Jeddah. Sorridente e scherzoso il pilota inglese nell’immagine postata da JLo su Instagram.

E non manca qua e là qualche battuta di qualche tifoso, forse anche ferrarista, sfiduciato che sottolinea quanto questo Hamilton in Ferrari sia più glamour e poco Goat, campionissimo incapace di rendere al meglio con la rossa. Ma c’è anche un’altra immagine che sta facendo il giro del web ed è quella di un Hamilton sconsolato, deluso e quant’altro, che fissa inerme e impotente con ancora il casco in testa il monitor con i tempi del Q3 che lo vede lontano un’eternità da Verstappen, Piastri, Russell e Leclerc.