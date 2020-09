F1, Hamilton: "Non è stata la mia più grande giornata"

Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton ha commentato così il suo terzo posto a Sochi: “Anzitutto voglio ringraziare tutti questi fan. Non è stata la mia più bella giornata, ma è andata così. Per quanto riguarda la gara, in realtà non ho fatto granché, ho semplicemente tenuto la posizione”.

Sulla penalizzazione per le prove di partenza fuori dalla piazzola, Hamilton preferisce non esprimersi: “Non importa quello che è successo, ormai è andata così. Mi prendo questi punti”.

OMNISPORT | 27-09-2020 16:34