F1, Hamilton: "Vogliamo migliorare, sensazioni non grandiose"

Lewis Hamilton è stato il più veloce nelle prove libere dell’Hungaroring, ma il 7 volte campione del mondo non è totalmente soddisfatto: “Faceva tantissimo caldo nell’abitacolo, ed è stata una giornata faticosa per noi. Abbiamo sicuramente perso tanto peso nelle due sessioni e ci sono le gomme che si sciolgono in pista. Trovare il bilanciamento giusto è difficile. È diverso rispetto agli ultimi circuiti, dove si faticava di più con le gomme anteriori. Questa è una pista diversa, con problemi differenti da affrontare. È stato però divertente cercare di capire quale strada prendere. Le sensazioni in pista non sono state grandiose: c’è poco grip, si scivola tanto, probabilmente perché surriscaldi i pneumatici da subito. Ma siamo tutti sulla stessa barca”.

Le Mercedes davanti a Verstappen e a tutti gli altri piloti è comunque un bel segnale: “Vedere me e Valtteri in prima fila dal punto di vista del passo credo sia molto positivo per il team. E vogliamo continuare a migliorare, dunque stasera esamineremo bene tutto per capire come perfezionare la macchina. Ma siamo partiti bene”.

OMNISPORT | 30-07-2021 18:39