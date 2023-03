F1, Horner: "Hamilton in Red Bull? Siamo contenti così"

Il team manager: "Ciò che Lewis ha ottenuto in Formula 1 non è secondo a nessuno, ma non vedo dove potremmo accoglierlo".

23-03-2023 19:07

In un’intervista a Sky Sport, il capo della Red Bull Christian Horner ha sottolineato quanto sia soddisfatto della coppia Verstappen-Perez, rispettivamente primo e secondo in classifica dopo un grande inizio di stagione. Il pilota messicano, che ha un contratto fino al prossimo anno col team campione del mondo, si è sempre dimostrato un’ottima spalla dell’olandese e quest’anno può anche competere per il titolo.

Sull’ipotesi di un arrivo alla Red Bull del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, Horner ha infatti risposto così: “Siamo molto contenti dei piloti che abbiamo, sono impegnati come coppia non solo per questa stagione ma anche per la prossima. Hamilton non vedo dove si inserirà nella squadra, siamo contenti della formazione attuale. Ciò che Lewis ha ottenuto in Formula 1 non è secondo a nessuno, ma non vedo dove potremmo accoglierlo, ma sono sicuro che la Mercedes risolverà i loro problemi, quindi non li escluderemo ancora in questa stagione”.

Sulla lotta tra Verstappen e Perez, Horner ha aggiunto: “Abbiamo due piloti molto maturi che hanno già dimostrato di sapere lavorare molto bene assieme in passato. Prima del via ci siamo parlati e abbiamo discusso tutti gli eventuali scenari della gara. Io ho detto loro ‘Siete liberi di lottare, ma ricordatevi che prima di tutto viene la squadra. Cerchiamo di portare a casa il maggior numero di punti possibili, portatevi rispetto l’un l’altro e rispettate la macchina che guidate’. Per fortuna, ci sono riusciti”.