F1, Jenson Button esalta la presenza di Mick Schumacher nel Circus

Jenson Button, ex Campione del Mondo Formula 1 nel 2009, ha parlato della coppia in Haas formata da Mick Schumacher e Nikita Mazepin. In una chiacchierata concessa a Motorsport News, l’ex pilota della McLaren ha esaltato la nuova coppia piloti della Haas, sostenendo che la scuderia di Günther Steiner potrà sicuramente beneficiare dell’arrivo del Campione di Formula 2 dopo molti anni di difficoltà

Queste le sue dichiarazioni:

“Trovo grandioso che sia in Formula 1 e devo ammettere che sembra davvero un bravo ragazzo. E’ un pilota che lavora duramente. Personalmente non vedo l’ora di vedere cosa sarà capace di fare”.

Button ha parlato anche del compagno di squadra di Mick, Nikita Dmitrievič Mazepin, pilota sempre molto chiacchierato:

“Avrà al suo fianco un compagno di squadra interessante. Nikita ha tanta stampa contro, mentre Mick è completamente l’opposto. Credo che potrà brillare. Dev’essersi emozionato parecchio quando ha appreso dell’ingaggio da parte della Haas, soprattutto pensando al papà. Sono certo che avrebbe adorato parlarne con Michael, ma non penso sia possibile in questo momento”.

OMNISPORT | 17-01-2021 14:13