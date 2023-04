F1, Jordan: "Hamilton può andare solo alla Ferrari"

L'ex team principal: "Se ha intenzione di continuare, ha bisogno di cambiare".

20-04-2023 22:27

In un’intervista al Daily Express, l’ex team principal Eddie Jordan ha consigliato Lewis Hamilton: “C’è solo un posto in cui può andare, secondo me, ed è la Ferrari. Penso che sia un’accoppiata da sogno, per un ragazzo del suo talento. Ferrari deve scuotersi, e anche Lewis deve farlo”.

“Se ha intenzione di continuare, ha bisogno di cambiare – ha sottolineato Jordan -. Per la sua mentalità, per il suo modo di guidare, per divertimento. Imparare l’italiano, mangiare pasta con i ragazzi, è tutto un altro mondo. E, avendo io guidato un team, sappiamo in che modo diverso lavora Ferrari, e mi piacerebbe vedere Lewis in quell’ambiente. Penso che possa smuoverli, li possa guidare e sradicare alcuni dei problemi che Ferrari ha in questo momento. Quindi, prima che si ritiri, lo vorrei vedere per un anno o due e vedere cosa succede. Lo so che è improbabile, ma è il mio sogno”.