F1, la FIA penalizza Alonso: niente punti ad Austin

24-10-2022 08:29

Circa cinque ore dopo la fine del Gran Premio delle Americhe, Alonso si è visto recapitare dalla FIA una penalità durissima che, di fatto, ha cancellato la sua ottima prova in pista.

Dopo il reclamo della Hass, i commissari della FIA hanno inflitto all’asturiano 30 secondi di penalità (dovevano essere 10 ma la gara era già conclusa) per “monoposto non sicura dopo l’incidente con Stroll”). Il pilota dell’Alpine è scivolato così dal settimo al quindicesimo posto, perdendo ben sei punti mondiali. L’Alpine ha immediatamente fatto un ulteriore reclamo in quanto la protesta della Haas sarebbe stata avanzata dopo il tempo massimo consentito dal regolamento.