F1, la proposta di Sergio Perez contro il Covid-19

18-03-2022 14:39

Finalmente torna la F1, con la prima gara della stagione che si disputerà in Bahrain questa domenica 20 marzo. Per il terzo anno consecutivo, il circus deve fare i conti col Covid-19, che rischia di causare ancora parecchi problemi a molti piloti e addetti ai lavori.

Le gare non sono ancora iniziate ufficialmente (nella giornata di oggi le prime prove libere della stagione), ma già due piloti sono dovuti recentemente fermare. Il quattro volte iridato Sebastian Vettel, pilota Aston Martin, è risultato positivo al Covid e dunque salterà la prima gara. Anche Daniel Ricciardo aveva contratto il virus, ma fortunatamente è guarito in tempo per prendere parte alla corsa (non abbastanza però per girare nel corso degli ultimi test pre stagionali).

Una proposta interessante, anche se molto discussa, viene dal messicano della Red Bull Sergio Perez, che ai microfoni di Sky Sport propone di permettere ai piloti positivi, con sintomi lievi, di gareggiare comunque. Queste le sue dichiarazioni:

“Prima o poi sarà necessario parlare della possibilità di permettere ai piloti di correre anche se positivi al Covid, ovviamente nel caso i sintomi siano lievi. Se ci si sente male ci si ferma, ovviamente, ma penso che almeno abbia senso discuterne. Abbiamo imparato molto, e ora potremmo anche fare qualcosa”.

OMNISPORT