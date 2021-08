F1, Latifi resterà in Williams anche nel 2022

Giorno dopo giorno, il mercato dei piloti di Formula Uno sta entrando sempre più nel vivo ma Nicholas Latifi può già star tranquillo.

Il canadese classe 1995 infatti, come annunciato dal Team Principal Jost Capito , è stato confermato alla guida della Williams anche per la stagione 2022.

“Latifi in Ungheria ha ottenuto i primi punti della carriera in Formula e sono certo che questo traguardo gli darà una grande spinta per il proseguo della stagione” ha dichiarato l’ex manager della Volkswagen.

“Sono rimasto impressionato da come abbia portato a casa il risultato. Ha tenuto la testa bassa ed è rimasto concentrato per tutta la gara , aspetto che gli ha permesso di raggiungere un obiettivo impressionate. Tutto questo dimostra quanto Nicky meriti di avere un sedile in Formula 1” ha affermato sicuro Capito.

14-08-2021