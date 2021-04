F1, Leclerc: "La Ferrari non può essere da 5°-6° posto"

Ai microfoni di Sky Sport, Charles Leclerc ha parlato della prossima gara a Imola, in programma questo weekend: “Questa è una pista particolare, strano non ci sia il pubblico ma è bellissima, corriamo vicino a casa Ferrari. È speciale per me, come Monaco, dove corro a casa mia: a Monte Carlo è quasi tutto pronto e non vedo l’ora. Poi sono piste strette, quindi se parto davanti è difficile passarmi… Le tre volte che ho corso nelle strade di casa non è andata benissimo ma sono ancora più motivato per Monaco, e spero ci possa essere del pubblico perché sarebbe ancora più bello”.

La Ferrari ha mostrato qualche passo in avanti: “Abbiamo bisogno di lavorare tanto. Stiamo facendo progressi in generale, sulla Ferrari non c’è un solo aspetto da migliorare: intendo dire, non è che sistemando un solo fattore sappiamo che andremo più forte. È tutto il processo di crescita a essere importante, siamo progrediti più di altri team rispetto al 2020 ma dobbiamo ancora lavorare. Certo, è chiaro a tutti che la Ferrari non può lottare per un 5°-6° posto. E io darò il 200% per la Ferrari. Credo che il terzo posto nel Mondiale sia raggiungibile, c’è una lotta molto serrata tra i Costruttori ma penso sia un obiettivo realistico”.

OMNISPORT | 15-04-2021 19:01