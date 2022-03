F1, Hamilton: "Non stiamo facendo finta, non siamo migliorati"

11-03-2022 19:41

La Mercedes si nasconde o no? Lewis Hamilton assicura dopo la seconda giornata di test in Bahrain che la scuderia tedesca si trova ad affrontare diverse difficoltà che la stanno frenando: “Saremmo dei fenomeni se facessimo finta di avere sovrasterzo o di guidare in maniera così avventurosa per nascondere la nostra velocità. Ci sono delle aree su cui dobbiamo lavorare. Altre squadre sembrano davanti a noi”.

“Il problema più grande è che non ci sono stati miglioramenti evidenti rispetto a Barcellona e nei fatti il pompaggio della monoposto non è stato risolto come speravamo, essendo molto evidente”, le parole riprese da The Race.

OMNISPORT