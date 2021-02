F1, Magnussen: "La Formula 1 è un capitolo chiuso per me”

Dopo sette stagioni nel circus della Formula Uno e dopo aver guidato monoposto iimportanti come Mc Laren, Renault e Haas, Kevin Magnussen dice basta.

Il pilota danese ha infatti ammesso di aver rifiutato la proposta fatta da Guenther Steiner, di diventare la terza guida del team Haas. Proprio la scuderia statunitense di Formula 1 con sede a Banbury, nel Regno Unito, settimana scorsa aveva paventato l’ipotesi di poter richiamare sia Magnussen che Grosjean in caso di emergenza.

Il danese ha subito annunciato l’ingaggio con Peugeot per il campionato endurance 2022 ed ha dichiarato che la sua carriera in Formula 1 è terminata.

“Probabilmente la Formula 1 è un capitolo chiuso per me”, ha commentato a BT aggiungendo inoltre di non essere disposto a sostiture un pilota nel caso in cui ci fosse la positività al Covid-19.

“Non credo che sarebbe molto interessante. Ho passato degli anni fantastici con Haas e Gunther è un mio buon amico, quindi sarò sempre pronto con consigli e così via. Ma una sola gara, una tantum? Non mi interessa. Sono stato in Formula 1 per sette anni e mi manca vincere, quindi pensare di fare un’altra gara solo per parteciparvi, non è molto interessante”.

OMNISPORT | 09-02-2021 11:00