F1, Mazepin: "Non ho grosse aspettative per il 2022"

In questa prima stagione di apprendistato, sta lentamente migliorando e trovando il proprio posto il pilota della Haas Nikita Mazepin. Nonostante stia in realtà perdendo il confronto interno al team con l’altro rookie Mick Schumacher e stia commettendo molti errori in pista, il russo è sicuro del suo posto in scuderia anche per il 2022.

Proprio parlando del prossimo mondiale F1, quello della grande rivoluzione tecnica, Mazepin ci va coi piedi per terra parlando al sito GPFans.com:

“Cerco di essere prudente con i miei pensieri e le mie ambizioni, devo impegnarmi al massimo e non devo avere aspettative troppo alte. Se mi aspetto troppo rischio di strafare e fare ancora peggio. L’anno prossimo per noi non sarà facile perché ci sono altre nove squadre in griglia che puntano tutto sul nuovo regolamento. Tutti vogliono lottare per i punti e scalare posizioni nel Costruttori. Sarà una sfida difficile, ma sono sicuro che saremo molto più avanti rispetto a quest’anno. E’ il nostro obiettivo e sono certo che prima o poi arriveremo a lottare per la zona punti”.

OMNISPORT | 12-08-2021 20:09