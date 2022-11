F1, nasce la F1 Academy per i piloti donne

18-11-2022 14:55

L’anno prossimo partirà una nuova competizione di F1 per giovani piloti donne. La F1 Academy sarà introdotta nel 2023 per sviluppare e preparare i piloti di sesso femminile con l’obiettivo di passare alle competizioni come la F1, la Formula 2, la Formula 3 e la W Series.

Ci saranno cinque squadre, gestite dagli attuali costruttori di F2 e F3, con tre vetture ciascuna per comporre una griglia di partenza di 15 piloti.

La serie inaugurale comprenderà 21 gare, di cui tre si svolgeranno in sette eventi del calendario F1. I piloti gareggeranno su vetture con telaio Tatuus T421, con Autotecnica che fornirà motori turbo da 165 cavalli.

L’amministratore delegato di Formula Motorsport Limited Bruno Michel gestirà la nuova serie e la F1 sovvenzionerà il costo di ogni vettura con un budget di 150.000 euro, mentre i piloti dovranno coprire gli stessi costi.

“Tutti dovrebbero avere l’opportunità di seguire i propri sogni e di realizzare il proprio potenziale e la Formula Uno vuole garantire che stiamo facendo tutto il possibile per creare una maggiore diversità e percorsi in questo incredibile sport”, ha dichiarato il presidente e amministratore delegato della F1 Stefano Domenicali.

“Per questo motivo sono lieto di annunciare la F1 Academy, che offrirà alle giovani donne pilota le migliori possibilità di realizzare le loro ambizioni attraverso un programma completo che sostiene la loro carriera agonistica e fornisce loro tutto ciò di cui hanno bisogno per passare alla F3 e, auspicabilmente, alla F2 e poi all’apice della Formula 1”.

“Più opportunità ci sono, meglio è, e questo è stato progettato per fornire un’altra strada ai piloti per avere successo”.