F1, Ocon: “La Formula 1 può superare il calcio in termini di emozioni”

28-01-2022 11:55

Secondo Esteban Ocon, l’introduzione dei nuovi regolamenti tecnici e regolamentari, garantirà alla Formula Uno più copertura mediatica ed emozioni per i tifosi in modo da potersi avvicinare in maniera piuttosto concreta al calcio.

Secondo il pilota francese dell’Alpine, le modifiche apportate negli ultimi due anni stanno aiutando la griglia di partenza a compattarsi, soprattutto in termini di performance, aspetto che potrebbe riservare agli appassionati un 2022 ricco di sorprese e colpi di scena, in particolar modo nelle zone di vertice della classifica.

“Se le vetture sono competitive e vicine tra di loro come prestazioni, la Formula 1 ha il potenziale di superare il calcio in termini di emozioni”, ha affermato il francese dell’Alpine. “Una situazione di questo tipo consentirebbe al nostro mondo di migliorare anche la copertura mediatica. E’ un fatto tangibile. Fino a poco tempo fa alcuni miei amici non si interessavano minimamente alla massima serie, mentre ora sono stati totalmente rapiti dal suo fascino”.

“Nel 2017 e nel 2018, arrivare sesto equivaleva ad una vittoria. Non c’era proprio la possibilità di raggiungere la lotta per il podio, ma nemmeno quella di fare un solo giro in testa alla corsa. Con le modifiche introdotte l’anno scorso e in nuovi regolamenti questa situazione potrebbe incredibilmente cambiare”, ha concluso..

