F1, Perez: "La partenza mi ha impedito di provare a vincere"

Il pilota della Red Bull: "Se pensiamo a come è iniziata la scorsa stagione è davvero bello aver concluso così la prima gara".

05-03-2023 19:17

Al termine della prima gara del campionato, Sergio Perez si è detto soddisfatto del secondo posto: “Un grande inizio. Se pensiamo a come è iniziata la scorsa stagione è davvero bello aver concluso così la prima gara. Come team abbiamo lavorato tanto durante l’inverno ed è bellissimo vedere come i ragazzi si stiano godendo questa vittoria. Abbiamo un pacchetto molto forte ed era importante oggi portare entrambe le macchine al traguardo”.

Perez però ha un rimpianto: “La partenza mi ha di fatto messo fuori gara per la vittoria, poi ho dovuto limitare i danni e concludere al secondo posto era il massimo che potessi fare. La stagione è lunga, mi sto avvicinando ad ogni sessione, mi sento a mio agio con la macchina e farò del mio meglio”.