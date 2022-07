F1, Perez: "Siamo partiti con il piede sbagliato"

01-07-2022 20:24

Il venerdì di Silverstone per Sergio Perez è finito con il settimo tempo nella seconda sessione di prove libere, l’unica asciutta. Il risultato e la prestazione non lasciano tranquillo il messicano della Red Bull: “Non è stata una grande giornata. Rispetto alle prove al simulatore siamo indietro, c’è qualche problema che dobbiamo cercare di capire – così Perez dopo le libere -. Siamo partiti con il piede sbagliato. Dobbiamo cercare di capire cos’è che non funziona”.

Perez non è comunque spaventato dalle performance di Charles Leclerc e Carlos Sainz: “Le Ferrari sembrano forti, ma niente di così speciale. Potremmo essere in grado di avvicinarci domani in qualifica”.