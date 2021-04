F1, Raikkonen carico per Portimao: “Vogliamo la zona punti”

E’ un Kimi Raikkonen molto carico quello che si appresta a scendere in pista tra poco meno di 48 ore per le prime prove libere del venerdì.

Il pilota finlandese dell’Alfa Romeo cerca il riscatto dopo le prime due prove stagionali andando a caccia di punti importanti nel prossimo Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1.

“Affronteremo altre due gare che ci permetteranno di raggiungere un buon risultato”, ha affermato il finlandese. “Si tratta di un buon risultato a cui siamo andati vicini nei primi due round della stagione. Non siamo lontani dalle posizioni importanti dello schieramento e se facciamo bene il nostro lavoro possiamo lottare con chiunque. L’anno scorso ho chiuso un primo giro divertente in Portogallo, ma non sarà nella mia testa domenica. Non importa come inizi una corsa, ma come finisci. Dobbiamo chiudere nei primi dieci per raggiungere il nostro obiettivo”.

OMNISPORT | 28-04-2021 16:07