F1, Raikkonen: "Peccato non aver passato il Q1"

Kimi Raikkonen si è qualificato con la 18° posizione all’Istanbul Park, 16° appuntamento del Mondiale F1, eguagliando la peggior qualifica stagionale come risultato. Il finlandese dell’Alfa Romeo, dopo aver dimostrato un buon ritmo in FP3 sul bagnato, non è riuscito a trovare un buon feeling in Q1:

“Siamo andati abbastanza bene sotto la pioggia stamattina, quindi è un peccato non aver passato il Q1. Abbiamo fatto del nostro meglio ma non siamo riusciti a mettere insieme un buon giro. Una volta trovato il grip al termine della sessione, siamo rimasti bloccati dietro un’altra macchina. Tante piccole cose sono andate storte oggi, quindi dobbiamo solo concentrarci sulla gara di domani. Speriamo di avere delle condizioni variabili ed un po’ di caos in gara per aiutarci a recuperare delle posizioni”.

OMNISPORT | 09-10-2021 21:46