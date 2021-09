F1, Red Bull: opzione per Albon nel 2023

Un portavoce della scuderia Red Bull ha commentato il passaggio di Alexander Albon in Williams nel 2022. Il Thailandese, poi, dovrà essere ‘riscattato’ o da Grove o da Milton Keynes al termine del 2022. A confermare questo è stato proprio il team principal Red Bull Chris Horner ai canali ufficiali della F1:

“Abbiamo liberato Alex per permettergli di diventare un pilota Williams nel 2022, ma abbiamo mantenuto una relazione con lui che include delle opzioni future. Questo accordo testimonia che abbiamo un buon rapporto con Alex. Volevamo che mantenesse un legame con la Red Bull, e così avremmo un’opzione sulle sue prestazioni se fossero richieste nel 2023. Era effettivamente in scadenza di contratto nel 2022, abbiamo dunque accelerato questo processo, garantendoci delle opzioni future su di lui. Ha fatto un grande lavoro dietro le quinte, è stato molto coinvolto nella macchina del 2022. Ha firmato l’accordo con la Williams e poi è tornato subito al simulatore fino a tarda sera. La quantità di ore che ha lavorato al simulatore è stata pazzesca, ed è parte dei risultati che stiamo riuscendo a raggiungere in pista quest’anno. Mi ha colpito il modo in cui si è calato in questo ruolo dal momento in cui è stato informato – dopo Abu Dhabi – che il suo posto sarebbe stato preso da Sergio Perez. Ed è uno dei motivi per cui eravamo particolarmente disposti ad aiutarlo a ottenere di nuovo un sedile in Formula 1. Ci mancherà il suo contributo l’anno prossimo, ma abbiamo Juri Vips, Jake Dennis e Liam Lawson che stanno facendo un ottimo lavoro. In più c’è ancora Sebastien Buemi sotto contratto. Quindi non ci mancano forza e profondità per il simulatore”.

OMNISPORT | 17-09-2021 20:51