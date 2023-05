F1, Red Bull verso Monaco: Verstappen e Perez si lanciano la sfida

Max Verstappen: "Centrare la Pole è un terno al lotto, è il circuito cittadino più stretto". Sergio Perez: "C'è l'incognita del meteo, ma vorrei vincere come un anno fa".

23-05-2023 18:39

Nonostante le Pole Position ottenute da Charles Leclerc, Montecarlo nell’ultimo biennio è stata appannaggio della Red Bull, con un successo ciascuno per Sergio Perez e Max Verstappen, che si ripresentano forti come non mai per il filotto inanellato nei primi cinque GP.

Il leader del Mondiale chiama a sé l’adrenalina della qualifica: “A Monaco le qualifiche sono importanti e dobbiamo assicurarci di essere il più forti possibile in quella sessione; il circuito è stretto, più di altri tracciati stradali, fare un buon giro è difficile, ma allo stesso tempo emozionante. La gara di solito dipende dalla strategia, perché i sorpassi sono quasi impossibili; vivo a Monaco, quindi è bello tornare a casa ogni sera durante il weekend”.

Cerca di accorciare il divario in classifica Sergio Perez, determinato a sfruttare una monoposto formidabile: “Ogni pilota vorrebbe vincere a Monaco e io ho avuto la fortuna di riuscirci un anno fa; questo non fa altro che accrescere la voglia di salire di nuovo sul gradino più alto. Il meteo potrebbe essere insidioso: dobbiamo sfruttare al massimo ogni momento in cui siamo in macchina. Per avere possibilità di vincere è importante che il set-up sia corretto e che le qualifiche vadano bene”.