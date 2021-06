F1, Ricciardo: “Cambiare squadra è sempre un po’ scomodo"

Deve essere ancora un pò metabolizzato sotto qualche punto di vista il passaggio dalla Renault alla McLaren da parte di Daniel Ricciardo. Il cambio di monoposto non è sempre così facile e certe meccaniche ci mettono più tempo di altre per essere comprese e utilizzate a fondo.

L’australiano che ha preso il posto di Carlos Sainz passato in Ferrari, dopo un inizio difficile, piano piano sta acquisendo il giusto feeling con la nuova vettura ed è certo che le prestazioni continueranno a crescere.

“Cambiare squadra è sempre un po’ scomodo, ma è un’opportunità per imparare e crescere – ha dichiarato Ricciardo a motorsport-total.com – Quindi niente panico. Ho detto alla McLaren che sarei stato mezzo secondo più veloce, ma quando si tratta dello spirito di squadra e dell’atmosfera qui, sono molto, molto felice. Dobbiamo solo fare le nostre cose in pista e far funzionare il cronometro. Penso che devo solo guidare meglio nella posizione in cui siamo al momento. Quando hai le idee chiare, i tempi sul giro arrivano”.

OMNISPORT | 23-06-2021 09:56