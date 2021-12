F1, Rosberg invoca un cambio di regolamento sui sorpassi

28-12-2021 18:04

Ha tutta l’aria di una vera e propria esortazione quella rivolta da Nico Rosberg al nuovo Presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, l’uomo che, secondo il tedesco, dovrebbe farsi carico di riformare il mondo della Formula Uno operando le modifiche del caso ai regolamenti vigenti.

“Ho un grande rispetto per la carriera di Jean Todt ma ora, con una nuova persona, c’è l’opportunità per far sì che questo sport faccia dei progressi. Si dovrebbe cominciare dai sorpassi e dalle azioni ruota a ruota: non dimentichiamo quello che è successo nella gara di Abu Dhabi” ha affermato il nativo di Wiesbaden a Sky Sports.

“Tutti noi esperti abbiamo detto che Lewis avrebbe dovuto cedere la posizione a Max, ma nessuno gli ha imposto di farlo” ha proseguito l’ex pilota germanico.

“La FIA ha bisogno di chiarire tutte queste circostanze, in modo che non ci possano più essere discussioni. Sarebbe meglio per lo sport se fosse molto più facile capire chi ha ragione e chi ha torto, e cosa deve essere fatto tramite una decisione veloce. È importante sbarazzarci di tutte queste polemiche” ha concluso duro Rosberg.

OMNISPORT