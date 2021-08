F1, Rosberg: "La Red Bull dovrebbe promuovere Gasly"

La Red Bull non ha ancora sciolto la riserva sul nome del pilota che affiancherà Max Verstappen nel 2022, ma secondo l’ex Campione del Mondo Nico Rosberg, la scuderia austriaca dovrebbe pensare seriamente a promuovere nuovamente Pierre Gasly, vincitore a Monza la scorsa stagione a podio anche quest’anno, a Baku con l’Alpha Tauri.

Queste le parole di Rosberg ai microfoni di Sky Sport:

“Per come sta correndo la Red Bull l’anno prossimo dovrebbe promuovere Pierre Gasly e riportarlo in squadra. Io credo che la loro preoccupazione sia sulla capacità di Gasly di affrontare una certa pressione come compagno di Verstappen; essere compagno di Max è una delle situazioni più difficili che ci sono. In AlphaTauri c’è molta meno pressione, Pierre riesce a essere tranquillamente il leader della scuderia. Ecco perché la Red Bull ha dei dubbi sul suo conto”.

OMNISPORT | 05-08-2021 20:39