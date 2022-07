F1, Rosberg sicuro su Mick Schumacher: "Non affretti i tempi, deve ancora migliorare"

17-07-2022 12:16

Nico Rosberg predica calma quando si parla di Mick Schumacher. Il tedesco, campione del mondo con la Mercedes nel 2016, sottolinea le buone qualità di Schumacher, che nelle ultime due gare ha chiuso entrambe le volte in zona punti, ma ritiene che debba prendersi ancora del tempo prima di lasciare la Haas e approdare in una grande Scuderia, come vorrebbero alcuni addetti ai lavori.

Inoltre, nelle sue parole a Eurosport, sottolinea come sia sbagliato il rapido cambio di opinione su Schumi jr., passato in un mese da essere quasi fatto fuori dalla Haas a essere considerato un top-driver.

Questa l’opinione del campione del mondo 2016:

“Necessita di tempo per migliorarsi, e le gare appena trascorse lo hanno confermato. Sarebbe meglio che si prendesse il suo tempo anziché puntare subito in un top team. Lo abbiamo capito pure con George Russell, che è stato per tre stagioni alla Williams e poi era pronto ad andare alla Mercedes. Non serve avere fretta”.

“Schumi ha avuto qualche settimana complicata, e siamo tutti contenti che abbia compiuto un gran passo avanti, la Formula 1 è in veloce mutamento, è stato necessario accettare parecchie critiche. Quando leggo i giornali in questi giorni, non leggo nessuna critica verso di lui: è bastata una gara, un 8° posto, un bel duello con Verstappen in Gran Bretagna, è stato tutto dimenticato. Questa è la cosa assurda del nostro sport, ma anche la cosa bella per Mick. A livello psicologico, questo ha un valore grandissimo per lui, dato che ora sta racimolando energia mentale positiva. Questo lo porta con sé e lo aiuta nelle prossime gare”.