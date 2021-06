F1, Ross Brawn pessimista sulla chance di rimonta della Mercedes

Secondo Ross Brawn, la Mercedes non ha margine per avviare una rimonta in campionato sulla Red Bull.

Per la scuderia di Brackley infatti, stando al pensiero del 66enne dirigente inglese, sarebbe poco conveniente investire del tempo e, soprattutto, delle risorse economiche per migliorare la macchina quest’anno e provare a risalire in classifica.

“È una stagione molto difficile per la Mercedes per rimontare perché l’attenzione è molto forte sulla prossima stagione e sui nuovi regolamenti” ha dichiarato Brawn.

“Non si può fare nulla sul motore. Bruceranno alcune risorse su questa macchina, sacrificando qualcosa per l’anno prossimo? Non credo, perché è molto difficile riprendere improvvisamente lo slancio su una vettura sulla quale hai probabilmente smesso di lavorare” ha analizzato attentamente l’ex numero uno delle Frecce d’Argento.

“Potrebbero provare a correre in modo più efficace, provare a spremere un po’ più di prestazioni dall’assetto della macchina e dal modo in cui funziona, ma non credo che vedremo grandi aggiornamenti o grandi cambiamenti sulla vettura. Sembra che la Red Bull stia utilizzando una configurazione che ha una minore resistenza, garantendosi così un vantaggio sulla velocità in rettilineo. Non so se questa è un’opzione per la Mercedes” ha concluso molto lucidamente la sua disanima Brawn.

OMNISPORT | 28-06-2021 15:57