F1: Russell e Latifi entusiasti di correre in Arabia Saudita

01-12-2021 10:58

Penultima gara in Williams per George Russell che dal prossimo campionato del mondo di F1 sarà il nuovo compagno di Lewis hamilton in Mercedes.

Prima di dire addio alla scuderia britannica di Grove, il pilota inglese, ha intenzione di consolidare il piazzamento nel mondiale costruttori davanti ad Alfa Romeo e Haas. Nonostante le caratteristiche uniche del tracciato, Russell cercherà di trovare quanto più velocemente il feeling con il tracciato, con l’obiettivo di ottenere il massimo delle performance nelle sessioni di sabato e domenica.

“Sono entusiasta di andare a correre in Arabia Saudita questo fine settimana”, ha affermato l’inglese della Williams. “Voglio dare una prima occhiata al circuito di Jeddah. Sarà sicuramente una pista esaltatore da guidare, grazie alle sue alte velocità, e inoltre bisogna considerare il fatto che si tratta di un cittadino, ragion per cui il margine di errore sarà veramente molto basso. L’obiettivo resterà sempre lo stesso, ovvero il consolidamento del piazzamento nella classifica costruttori. Faremo il massimo per raggiungere quello che ci siamo prefissati”.

Alle parole di Russell fanno seguito quelle del compagno di squadra Latifi, anch’egli stimoltato dalla nuova pista e dal fatto di correre di sera. “Non vedo l’ora di vivere la cornice del Jeddah Circuito e di scoprire un’altra pista nuova di zecca. I circuito cittadini sono sempre emozionanti, inoltre l’adrenalina che si ottiene guidando su questo tipo di tracciato è abbastanza unica. L’ho testato più volte al simulatore e ritengo che le cose saranno abbastanza interessanti. Ci sono molte curve, la maggior parte delle quali abbastanza veloci, quindi sarà emozionante da guidare. Per me sarà la prima gara in un tracciato cittadino in notturna. Sarà un elemento che dovrò studiare e tenere in considerazione per lo svolgimento del fine settimana”.

OMNISPORT