F1, Russell: "L'Aston Martin è davvero una sorpresa"

L'inglese della Mercedes vuole capire di più la sua vettura, ma ha già notato la squadra rivelazione in Bahrain.

03-03-2023 21:31

La Mercedes non ha iniziato alla grande il primo weekend del Mondiale di Formula 1 2023. Dopo le prove libere del venerdì ci sono infatti Lewis Hamilton all’ottavo posto e George Russell al 13°. Il giovane pilota inglese ha parlato così della W14: “Di sicuro c’è una tendenza simile tra passo gara e giro di qualifica. Ci sono dei team che sembrano davvero forti, come l’Aston Martin, davvero una sorpresa”.

“Ora bisogna capire cosa siamo riusciti a fare in più rispetto ai test, ci sono stati dei cambi importanti sulla nostra vettura, ora si deve vedere se tutto ha funzionato come ci aspettavamo – ha aggiunto Russell -. L’assetto ora funziona in modo diverso e dà sensazioni migliori, ma non significa che sia per forza più veloce. Dobbiamo analizzare tutto anche perché abbiamo un’ala posteriore diversa e vogliamo capire se ha agito come previsto, ma avremo delle risposte più chiare solo domattina“.