F1, Russell sicuro: "Wolff è un grande leader"

20-07-2022 23:21

Dopo tre stagioni in Williams, in questo 2022 c’è stato il grande salto di George Russell in Mercedes. Tre podi finora in stagione per lui, che ha più punti di Lewis Hamilton in campionato. Il pilota inglese ha parlato a F1 Nation del suo team principal Toto Wolff: “Per me è stato bello vedere quanto fosse coinvolto nel lato tecnico. Non sapevo quanto fossero valide le sue conoscenze tecniche, ma è coinvolto in pieno”.

“Cerca davvero di spingere la squadra, perché nel suo cuore è un pilota. Penso sia stimolante e motivante, anche perché tutti sanno che Toto è un grande leader – ha aggiunto lo stesso Russell -. Capisce l’aspetto tecnico e vede le cose in modo più razionale, magari da lontano, ma fa le domande giuste”.