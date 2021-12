F1, Sainz su di giri per il 5° posto: “Sempre pensato di essere uno capace”

11-12-2021 17:37

È una qualifica che dà molta fiducia per domani quella che Carlos Sainz ha concluso oggi al quinto posto, piazzamento che certifica i miglioramenti dello spagnolo in quest’ultima parte della stagione.

“Sono felice, certo, soprattutto dopo Gedda in cui ero molto dispiaciuto per l’eliminazione in Q2. Lì andavo molto forte e sono stato troppo aggressivo in Q2 quando non dovevo. Oggi mi sono dosato meglio e ho fatto il giro veloce quando contava, cioè in Q3” ha affermato Sainz una volta sceso dalla macchina.

“Sapevo di poter stare su questo livello: forse la gente non se lo aspettava, ma io ho sempre avuto fiducia in me stesso. Soprattutto queste 6-7 gare sono andato molto forte in qualifica e ho sfruttato il potenziale della macchina al massimo” ha proseguito il madrileno, desideroso di finire sui toni alti la propria stagione.

“Stare calmo in partenza è difficile, domani è l’ultima corsa dell’anno e voglio finire bene. Sicuramente andrò all’attacco. Se finissi l’anno con una bella gara andrei in vacanza molto contento”.

