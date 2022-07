F1, Schumacher: "Bello lottare con Hamilton"

09-07-2022 18:28

Anche se non sono arrivati punti, per un pelo, la gara Sprint di Mick Schumacher è stata davvero positiva soprattutto nella lotta corpo a corpo, dove avrebbe potuto raggiungere Esteban Ocon e di battagliare pare parecchio con un certo Lewis Hamilton, anche se alla fine è stato costretto a cedergli la posizione.

Queste le sue parole al termine della Sprint Race in Austria:

“Penso che avevamo la velocità per attaccare Ocon, ma la squadra ha scelto di non farlo e di non farmi lottare; controlleremo e analizzeremo ogni cosa, anche per provare di capire perchè non mi hanno lasciato correre. Io penso che sia stato questo il motivo che mi ha portato a perdere la posizione su Lewis: desideravo attaccare, ma non me l’hanno lasciato fare. Non importa chi ci sia dietro, mi difendo in modo uguale contro chiunque per mantenere la mia posizione, ma è stato piacevole osservare che avevamo lo stesso ritmo della Mercedes dunque anche più veloce di quanto credessimo, e questo è positivo“.