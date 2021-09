F1, Sebastian Vettel si complimenta per la 100° di Hamilton

Stroll e Vettel hanno concluso rispettivamente in undicesima e dodicesima posizione, con i due che sono venuti persino allo scontro negli istanti finali. Weekend a secco di punti per l’Aston Martin, davvero difficile sotto il profilo delle prestazioni in pista.

Ecco il commento di Lance Stroll:

“E’ un vero peccato che l’arrivo della pioggia ci abbia impedito di conquistare punti. Col senno di poi, fermarsi un giro prima per montare le intermedie avrebbe potuto cambiare la nostra gara, ma è difficile giudicare in che modo si evolve la situazione col meteo incerto. E’ ancora più deludente se consideriamo la nostra ottima partenza, eravamo quarti all’inizio! Siamo riusciti a passare George successivamente, ha funzionato tutto bene, ma il secondo stint cn le hard è stato complicato per via delle vetture davanti a noi. Poi è arrivata la pioggia, era scivoloso e non ho visto Sebastian mentre stava provando a superarmi. Impareremo tanto da ciò che è successo oggi”.

E poi segue anche quello del quattro volte iridato Seb Vettel, che da sportivo qual è si complimenta per la 100° vittoria in F2 di Lewis Hamilton:

“Nella prima parte della gara non è stato facile farsi largo nel trenino di vetture, ma quando è arrivata la pioggia negli ultimi giri è diventata una lotteria – ha dichiarato Seb. In un primo momento era un 50 e 50 andare o meno sulle intermedie, perché la pioggia sembrava essere leggera, quindi siamo rimasti fuori ma successivamente è aumentata di intensità. Alla fine siamo rientrati ma era troppo tardi. Quando piove a fine gara può esserci una grande opportunità, ma oggi non è andata come volevamo. Penso che sia stata divertente per i fan e sono felice per Lewis e la sua centesima vittoria, è un grande traguardo e se lo è meritato”.

