F1, Seidl: “Aston Martin sarà competitiva, battaglia serrata a centro gruppo”

La battaglia per il terzo posto costruttori potrebbe rendere molto interessante il mondiale di Formula 1 che si appresta a cominciare. McLaren, Alpine, Aston Martin, AlphaTauri e Ferrari sembrano essere i team che daranno vigore al campionato, dando per scontato il successo Mercedes con qualche incursione da parte della Red Bull.

Nei test disputati in Bahrain Sebastian Vettel ha avuto dei problemi di affidabilità, e molti si sono detti dispiaciuti per il pilota tedesco e la sua sfortuna che al momento non sembra averlo abbandonato.

Andreas Seidl, team principal della McLaren sembra essere di altro avviso: “Non bisogna dispiacersi per Sebastian – ha detto Seidl a RTL. E’ un quattro volte campione del mondo e quindi credo che potrà sopportare un po’ di sfortuna vista la sua grande esperienza. Presumo che Aston Martin sarà molto competitiva con Sebastian sin dalla prima gara, saranno degli avversari molto difficili da affrontare. Per quanto riguarda il terzo posto, la battaglia potrebbe riguardare anche Ferrari, Alpine e AlphaTauri, spero di poter finire davanti a loro e stare vicino a Mercedes e Red Bull. Sembra che gli altri team abbiano fatto un buon lavoro durante l’inverno, sarà una lotta molto serrata e divertente lì nel centro gruppo”.

OMNISPORT | 18-03-2021 13:45