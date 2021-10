F1, Sergio Perez: "Verstappen minimizza gli errori, non ha punti deboli"

Sergio Perez, compagno di box di Max Verstappen in Red Bull, elogia la forza dell’olandese volante, che arrivato alla sua settima stagione in F1 sembra aver definitivamente messo la testa a posto e abbandonato quei comportamenti quasi folli che, all’inizio della carriera, lo avevano limitato soprattutto nei risultati piuttosto che nelle prestazioni. Queste le sue parole a Racefans.net:

“Credo che sino ad ora Max sia il pilota della stagione. Si è sempre espresso ad altissimi livelli contenendo e minimizzando gli errori. Un dato di fatto di cui sono molto impressionato”.

Guardando alla stagione che si sta svolgendo, alla voce errori di Max si possono elencare appena la sbavatura costata la vittoria in Bahrain in fase di sorpasso su Hamilton, il quasi testacoda di Imola in occasione della ripartenza, che sarebbe stato deleterio e i contatti con Hamilton a Silverstone e a Monza.

L’ex pilota McLaren spiega come, secondo lui, Verstappen non abbia davvero punti deboli in questo momento:

“Non me ne vengono in mente, non di evidenti, è in perfetta simbiosi con la macchina che è molto particolare e per questo per me e per tanti altri piloti è difficile esprimere un alto livello di prestazione”.

