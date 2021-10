F1, Steiner: "La squadra è pronta per ottenere dei punti“

15-10-2021 14:35

Stagione difficile per la Haas questo 2021…fino ad oggi la scuderia americana non era mai arrivata in ultima posizione nella classifica costruttori, ma purtroppo, quest’anno il risultato finale pare segnato.

il team diretto da Gunther Steiner deve fare i conti anche con una line up molto giovane e particolare: sia Mick Schumacher che Nikita Mazepin sono due rookies al loro primo anno in F1. Inevitabile che i due piloti stiano necessitando di un periodo di adattamento più o meno lungo e che debbano pagare qualche errore dettato appunto dall’inesperienza.

Tante difficoltà, ma nell’ultima parte della stagione sta arrivando qualche piccola soddisfazione per il gruppo di lavoro statunitense. In Turchia infatti, complici le condizioni meteo variabili e la pista umida, Mick Schumacher è riuscito per la seconda volta in stagione a superare il Q1.

Un ottimo risultato che ha visto partire in griglia Schumacher in 14a posizione. I primi segnali di un’inversione di tendenza ci sono: ne è convinto anche il team principal Gunther Steiner, che ha puntato sul 2022 come hanno della rinascita e spera finalmente di poter raccogliere i frutti di una semina durata un anno intero.

“Siamo pronti per il prossimo anno. Stiamo bene – ha commentato Steiner, come riportato dal sito Autosport.com – sì, faremo anche degli errori, ma in quel caso c’era una possibilità e l’abbiamo colta, hanno lavorato come [se] fossero insieme da tre o cinque anni – ha aggiunto, in riferimento al lavoro svolto dalla squadra in qualifica – Mick era molto calmo e il suo ingegnere di gara ha fatto un ottimo lavoro, rimanendo sempre tranquillo. Tutto questo è successo mentre avevamo Ayao (Komatsu) che lavorava come sostituto dell’ingegnere di gara di Nikita, quindi non c’era un ingegnere capo. Tutti hanno fatto un buon lavoro, tutti hanno fatto quello che dovevano fare. Questo è ciò che mi ha reso felice – ha concluso Steiner – perché ora siamo pronti. Se avremo una macchina migliore, la squadra è pronta per ottenere dei punti“.

