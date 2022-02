F1, Steiner: “Potremmo essere i primi a svelare la vettura”

03-02-2022 12:32

Gunther Steiner ha promosso a pieni voti il lavoro che sta portando avanti la squadra sulla vettura 2022, sottolineando come la Haas potrebbe essere la prima squadra a svelare il disegno della vettura che prenderà parte alla prima tre giorni di test pre-season.

Stando alle ultime indiscrezioni, il telaio è pronto e omologato da fine dicembre e attualmente si sta procedendo nell’assemblaggio di tutte le restanti parti della monoposto.

“Il telaio è pronto e i crash test sono stati superati brillantemente poco prima di Natale”, ha affermato il Team Principal della Haas. “I ragazzi hanno fatto e stanno facendo un ottimo lavoro in fabbrica. Stiamo assemblando il resto della vettura al telaio e penso che da adesso in poi andremo abbastanza spediti. Ritengo che il tutto potrebbe essere pronto entro una/due settimane. La presentazione dell’auto è prevista all’inizio di fabbraio e in tutta sincerità potremmo essere i primi a svelare il disegno della vettura che scenderà in pista nel 2022”.

Queste le parole del manager altoatesino che fanno ben sperare la squadra in vista della tre giorni prevista a Barcellona per il 23, 24 e 25 febbraio.

