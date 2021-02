F1, Szafnauer: “Vettel è molto motivato, avrà il giusto supporto”

Non è un mistero che l’Aston Martin punti quest’anno al raggiungimento del terzo posto nella classifica costruttori, sfuggito lo scorso anno. Per cercare di centrare l’obiettivo, Otmar Szafnauer, TP della scuderia britannica, ha ingaggiato l’ex ferrarista Sebastian Vettel, convinto che in un nuovo ambiente potrà ritrovare quel sorriso e quegli stimoli che ha perso nel suo ultimo periodo di militanza in Ferrari.

In una chiacchierata concessa all’emittente RTL, Szafnauer ha riferito come il tedesco si sia calato perfettamente in questa nuova sfida professionale, mostrando molta curiosità su questo progetto.

“Come sempre, è molto motivato – ha dichiarato Szafnauer – È molto curioso, chiede molto. Confronta quello che stiamo facendo qui con quello che ha imparato in passato. Lavoriamo in modo diverso qui e trattiamo i piloti in modo diverso rispetto alle altre sue squadre. Faremo in modo che si diverta di nuovo a correre. Era esattamente quello che voleva, il nostro team è molto bravo in questo. Gli daremo l’ambiente e il supporto di cui ha bisogno per divertirsi di nuovo”.

