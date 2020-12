F1, Toto Wolff ricorda Niki Lauda

Anche questa stagione è stata piena di successi per la Mercedes. Ennesimo titolo piloti stravinto ed ennesimo campionato costruttori dominato quasi senza concorrenza. In tutto questo, il Team Prinicpal delle Frecce d’Argento Toto Wolff non ha mancato dal dedicare un pensiero a Niki Lauda, scomparso nel maggioo 2019. Il pensiero di Wolff è stato citato da Formula 1.com:

“Mi è mancato più che mai quest’anno, perché nel 2019 ero quasi in uno stato di shock per la sua morte e ho continuato ad andare avanti. Mi sono reso conto veramente solo alla fine dell’anno che il mio buon amico se n’era andato. Il mio compagno di viaggio se n’era andato e il mio confidente non c’era più. La struttura che avevamo era una parte così importante della mia vita: volare alle gare insieme, discutere, cenare ogni singolo giorno. (…) Mi manca davvero, soprattutto come amico ma anche come confidente. “Ci sono state situazioni quest’anno in cui avrei voluto avere la sua opinione. Ma in modo strano, quando mi chiedo, ‘Cosa avresti fatto, Niki?’ la risposta mi viene subito, perché era così semplice. Quando chiedevo a Niki di varie situazioni lui rispondeva sempre con tale certezza: ‘Penso che dovresti farlo…”.

OMNISPORT | 31-12-2020 15:39