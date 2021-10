F1, Tsunoda ha carattere: nessuna soggezione verso Lewis Hamilton

Stupenda performance nel corso del GP di Turchia per Tsunoda, pilota AlphaTauri in grado di ostacolare la rincorsa di Lewsi Hamilton alla vetta del gruppo per ben 8 giri prima di dover alzare bandiera bianca. AlphaTauri, motorizzata Honda proprio come Red Bull, è da sempre in simbiosi con la scuderia della lattina austriaca, e se ancora ce ne fosse bisogno ci pensa il giapponese a togliere ogni possibile dubbio. Nello specifico, Tsunoda non mostra nessun timore reverenziale nei confronti di Hamilton:

“Onestamente, non mi interessa molto – ha spiegato Tsunoda – voglio solo che vinca Verstappen. È l’ultimo anno della Honda con noi e con la Red Bull. Ho provato a contenere Lewis fin quando potevo, e non so nemmeno per quanto tempo ci sono riuscito. Avrei voluto fare di più

OMNISPORT | 11-10-2021 20:36