F1, Tsunoda: obiettivo top dieci a Jeddah

30-11-2021 13:37

Archiviare la deludente prova di Losail e dare tutto per cercare di massimizzare le proprie performance negli ultimi due appuntamenti del mondiale a cominciare da questo weekend a Jeddah.

Yuki Tsunoda vuole tornare ad occupare le posizioni all’interno della top dieci nel prossimo Gran Premio dell’Arabia Saudita, penultimo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1. L’obiettivo del pilota giapponese è quello di riscattare la performance deludente del Qatar, così da offrire un valido contributo alla squadra per la rincorsa al quinto posto nel mondiale costruttori attualmente in mano all’Alpine.

“Le ultime tre gare per me sono state un’iniezione di fiducia, perché sono migliorato e lo dimostrava il mio ritmo, migliore rispetto alle gare precedenti”, ha dichiarato il giapponese. “È stato davvero positivo. In Messico ho dovuto scontare una penalità per cambio motore e al primo giro sono stato coinvolto in un incidente. Il Brasile è stato difficile per via della mancanza delle prove libere, con il format della Sprint Qualifying, altrimenti credo che avrei potuto fare meglio. Il Qatar era andato bene, almeno fino a prima della gara, e in qualifica ho avuto una buona performance. Insomma, in questo triple-header ci sono state delle cose positive e altre negative.

“La pista di Jeddah è molto veloce e ciò vuol dire che la mia fiducia nella vettura sarà un fattore importante, perché le vie di fuga non sono così grandi. Per me sarà importante fare un buon lavoro e aumentare la velocità nel corso delle prove libere. La cosa positiva è che sono nella stessa condizione di tutti gli altri piloti, perché – proprio come in Qatar – questo circuito è nuovo per tutti”, ha concluso.

OMNISPORT