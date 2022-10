F1, ufficiale: Charles Leclerc cambia il motore e viene penalizzato

22-10-2022 21:40

Confermate le indiscrezioni in Formula 1: il pilota della Ferrari Charles Leclerc monterà la sesta power unit sulla sua monoposto, e inizierà con una penalizzazione il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin.

Il Cavallino ha scelto di rimpiazzare l’ICE e il turbo del motore del monegasco: una decisione che costerà al pilota del Principato una penalizzazione di 10 posizioni in griglia di partenza per la gara di domenica.

Leclerc paga così ancora una volta la scarsa affidabilità del motore della scuderia di Maranello, evidenziata nel corso di tutta la stagione, ma non è il solo: saranno sanzionati anche il pilota della Red Bull Sergio Perez (diretto concorrente di Leclerc per il secondo posto in classifica) e il driver della Alpine Fernando Alonso, penalizzati di cinque posizioni. Con loro anche il Zhou dell’Alfa Romeo.