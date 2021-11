F1, Verstappen: "Secondo? Non è uno choc"

12-11-2021 21:44

Il pilota della Red Bull Max Verstappen ha commentato il suo secondo posto nelle qualifiche del Gp del Brasile: “Lontano da Lewis? Hanno portato motore nuovo, avranno più potenza per tutto il weekend. Per me non è un grosso shock. Sono contento di essere secondo”.

“Si tratta di un’ottima posizione di partenza. Ovviamente avremmo voluto essere più vicini, ma a volte si deve essere realisti. Non avevamo molto di più da spremere. Limitare i danni sabato? Chiaro, non ho tanti punti da guadagnare nella Sprint, spero di fare un bel primo giro, poi vedremo. La cosa più importante sarà la gara di domenica. Assetto? In gara sarà diverso, farà più caldo. Vedremo”.

