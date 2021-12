F1, Vettel elogia Bottas: “Pilota semplice e onesto”

22-12-2021 13:17

È una stima sincera quella che Sebastian Vettel ha per Valtteri Bottas. Lo hanno testimoniato, se mai ce ne fosse ancora bisogno, le ultime dichiarazioni rilasciate dal pilota dell’Aston Martin il quale ha elogiato non solo il lato umano del finlandese ma anche le sue abilità di guida.

“Penso che sia un peccato che debba lasciare la Mercedes. Tuttavia, il nuovo regolamento per il 2022 forse lo aiuterà, in modo che la competizione sarà finalmente più equilibrata in pista ed avrà più possibilità anche con l’Alfa Romeo” ha dichiarato il tedesco al quotidiano elvetico Blick.

“Sostengo che Valtteri sia uno dei piloti più semplici ed onesti nonché, soprattutto, uno dei più veloci. Sono solo felice che possa giocare un ruolo molto più centrale di prima. Non ha trascorso cinque anni facili al fianco di Hamilton ma sono anche sicuro che è sempre stato trattato in modo equo dalla Mercedes” ha chiosato Vettel molto apertamente.

OMNISPORT